Notte Rosa ' stupefacente' la Polizia Locale arresta per spaccio una coppia Sequestrato mezzo chilo di hashish

Durante la vibrante Notte Rossa di Cesenatico, un'operazione sotto copertura ha portato alla scoperta di una coppia coinvolta nello spaccio di droga. Gli agenti della Polizia Locale, in servizio nelle ore piĂą movimentate, hanno sequestrato mezzo chilo di hashish e arrestato i responsabili, un 23enne e un 21enne. Un intervento che ha dimostrato come l'attenzione e la determinazione delle forze dell'ordine siano fondamentali per garantire la sicurezza di tutti, anche nei momenti piĂą festosi.

Coppia nei guai per spaccio di droga. A stanare un 23enne ed un 21enne sono stati gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico e dell'Unione Rubicone e Mare, impegnati nella nottata tra sabato e domenica in borghese in un'attivitĂ di controllo nell'ambito della Notte Rossa. Tutto ha avuto inizio.

Cesenatico, salvò una donna dalla violenza sessuale di massa al Capodanno di Milano: arrestata per spaccio durante la Notte Rosa - Chiara Corapi è stata fermata con un amico con l'accusa di spaccio: nel 2022 aveva documentato e aiutato le indagini sulle molestie di piazza Duomo ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Salvò una donna da una violenza sessuale di massa: arrestata con un amico per spaccio nella Notte Rosa di Cesenatico - Da un gesto di eroismo con cui salvò una ragazza dalla violenza di gruppo ai guai per droga. Segnala corriereromagna.it