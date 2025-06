Notte di violenza in Brianza con risse e aggressioni e spunta anche un coltello

Una notte di tensione e paura in Brianza, dove risse e aggressioni hanno scosso la tranquillità della zona. L’episodio più grave si è verificato a Lissone, con un’aggressione avvenuta alle 21.40 in via Nenni, che ha coinvolto un uomo di 44 anni. La situazione si è ulteriormente complicata con la presenza di un coltello, alimentando il timore tra i residenti e richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

È stata una notte particolarmente movimentata in Brianza con risse e aggressioni. Il primo episodio ieri sera, martedì 24 giugno, a Lissone. Verso le 21.40 in via Nenni un uomo di 44 anni è stato aggredito. Sono stati allertati subito i soccorsi con l’invio dell’ambulanza in codice giallo e dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Notte di violenza in Brianza con risse e aggressioni e spunta anche un coltello

In questa notizia si parla di: notte - brianza - risse - aggressioni

