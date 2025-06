Notte di fuoco a Porto Empedocle camion devastato dalle fiamme | non si esclude l' ipotesi dolosa

Una notte di paura a Porto Empedocle, dove un camion di grandi dimensioni è stato divorato dalle fiamme nella zona di Piano Lanterna. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e avviare le indagini. Una vicenda che scuote la comunità, lasciando aperta l’ipotesi di una mano criminale dietro a questo atto intimidatorio.

Un camion di grandi dimensioni è andato a fuoco a Porto Empedocle nella zona di Piano Lanterna durante la notte. Alla vista delle fiamme i residenti hanno subito chiamato i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto per domare l'incendio. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Notte di fuoco a Porto Empedocle, camion devastato dalle fiamme: non si esclude l'ipotesi dolosa

