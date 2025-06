Nordio | Presto una norma per escludere gli agenti in servizio dal registro degli indagati

Il ministro della Giustizia annuncia un’importante novità: presto sarà approvata una norma che esclude gli agenti in servizio dal registro degli indagati, rafforzando la tutela di chi opera nell’interesse pubblico. Questa proposta mira a garantire un trattamento più equo e a favorire un ambiente di lavoro più sicuro per gli agenti, riconoscendo il delicato equilibrio tra responsabilità e tutela. Una riforma che potrebbe rivoluzionare il settore e ridefinire i diritti di chi difende la legge.

Il ministro della Giustizia illustra alla Camera il piano a cui sta lavorando la maggioranza per tutelare gli agenti indagati che hanno commesso reati nell’esercizio delle loro funzioni: "Serve una riforma radicale dell'iscrizione automatica nel registro degli indagati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nordio: "Presto una norma per escludere gli agenti in servizio dal registro degli indagati"

