Nordio | Basta poliziotti indagati per avere fatto il loro dovere L’avviso di garanzia? Una condanna per chi è indagato

Il ministro Carlo Nordio prende posizione contro l'uso distorto dell'avviso di garanzia, evidenziando come spesso venga interpretato come una condanna automatica. Durante il question time, annuncia una possibile riforma che favorisca una giustizia più equa, eliminando discriminazioni e ingiuste stigmatizzazioni. È ora di cambiare rotta: basta con poliziotti indagati solo per aver svolto il loro dovere, perché la vera giustizia si costruisce anche sulla tutela di chi opera in prima linea.

Basta con poliziotti indagati automaticamente per avere fatto il loro dovere. Il ministro Carlo Nordio interviene al question time e annuncia una possibile riforma della legge e critica anche l’uso discriminatorio di uno strumento come l’avviso di garanzia. Nordio: “Chi riceve un avviso il giorno dopo va sui giornali”. “L’informazione di garanzia è un istituto che risale a 50 anni fa, è stato modificato varie volte nel nome ed è sempre stato un fallimento: da informazione di garanzia si è trasformato in garanzia di informazione perché chi ne è raggiunto sa benissimo che il giorno dopo finirà sui giornali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nordio: “Basta poliziotti indagati per avere fatto il loro dovere. L’avviso di garanzia? Una condanna per chi è indagato”

In questa notizia si parla di: nordio - basta - poliziotti - indagati

Braccialetto elettronico, Nordio al Senato: «Non basta l’alert, la vittima trovi un rifugio sicuro» - Durante il question time al Senato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sollevato preoccupazioni sull’efficacia dei braccialetti elettronici per la protezione delle vittime di violenza.

INDAGATI GLI AGENTI CHE HANNO FERMATO I KILLER! Siamo al paradosso: chi difende i cittadini finisce sotto inchiesta. Hanno sparato per fermare i killer in fuga, e ora vengono processati. Questa è una vergogna che grida vendetta. Io sto con le For Vai su Facebook

Nordio: Basta poliziotti indagati per avere fatto il loro dovere. L'avviso di garanzia? Una condanna per chi è indagato; Scudo penale per agenti, il pm decide se indagare; Scudo penale per la polizia, l'idea di un registro dei «non indagati». Nordio: «No al marchio di infamia per gli agenti».

Nordio e le carriere separate: «I pm non sotto l’esecutivo, ma basta con i super-poliziotti» - Il Messaggero - poliziotti» Nordio e le carriere separate: «I suicidi in carcere un fardello di dolore che ci portiamo dentro. Scrive ilmessaggero.it

Nordio blinda gli agenti: "Basta infamie" - il Giornale - violenze ai danni di poliziotti e carabinieri durante le manifestazioni ... Si legge su ilgiornale.it