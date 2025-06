Nordafricane le vittime invisibili In tre anni solo 96 denunce | Gli interventi non sono efficaci

In un contesto in cui le vittime di violenza domestica spesso restano invisibili, i dati emergono come un campanello d’allarme: solo 96 donne nordafricane hanno denunciato abusi a Milano negli ultimi tre anni. Un numero esiguo che svela uno “sommerso consistente” e mette in discussione l’efficacia degli interventi di tutela. È urgente affrontare questa realtà nascosta e rafforzare il sistema di supporto.

di Andrea Gianni MILANO Solo 96 donne originarie del Nord Africa, nell’arco di tre anni, hanno deciso di denunciare il marito o altri familiari per reati come maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori, comparendo quindi nei processi milanesi come parti offese o parti civili. Un "sommerso consistente" che spicca nel confronto con le donne italiane o di altre nazionalità che denunciano, perché nello stesso periodo della rilevazione (dal 2021 al 2023) si sono contate "2134 vittime accertate di altra nazionalità", sempre nel territorio della Città metropolitana di Milano. Dati che fanno da sfondo a un protocollo "per il sostegno alle donne vittime di violenza dei Paesi del Nord Africa" firmato dal Tribunale di Milano, presieduto da Fabio Roia, dal procuratore Marcello Viola, dall’aggiunta Letizia Mannella a capo del pool “fasce deboli“, dal Comune e da una rete di associazioni: Fondazione Asilo Mariuccia, Telefono Donna, e Progetto Aisha. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nordafricane, le vittime invisibili. In tre anni solo 96 denunce: "Gli interventi non sono efficaci"

