Nono Torneo Open Città di Fossombrone 2025

Alessandro Ingarao, testa di serie e grande favorito, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel nono Torneo Open Città di Fossombrone 2025. La sua vittoria, contro Stefano Baldoni, ha regalato emozioni e spettacolo sui campi di Fossombrone, consolidando la sua posizione tra i protagonisti del tennis italiano. Con questa vittoria, Ingarao si conferma uno dei nomi più promettenti del circuito, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Alessandro Ingarao porta a casa il prestigioso 9° Torneo Open Città di Fossombrone 2025. Il tennista siciliano, tesserato per il Match Ball Siracusa e campione italiano in carica di seconda categoria, ha battuto in finale Stefano Baldoni del CT Giotto Arezzo con il punteggio di 6-4, 6-4. Una finale di alto livello quella andata in scena sui campi di Fossombrone, con due 2.1 che hanno dato spettacolo davanti a un pubblico numeroso. Ingarao, testa di serie numero uno del torneo, ha saputo imporsi sul vice campione italiano di seconda categoria Baldoni, confermando il pronostico della vigilia ma solo dopo una battaglia tattica di grande intensità.

