Non solo soldi | Inter e Juve il primo posto cambia tutto Rischio derby ai quarti

In un clima di tensione e adrenalina, il primo posto nel girone potrebbe fare la differenza per Inter e Juve, determinando il percorso verso i quarti di finale. La vittoria non porterebbe solo prestigio: evitare le grandi del calcio mondiale significherebbe risparmiare energie e aumentare le chances di avanzare, oltre a garantirsi un tesoretto di milioni. La corsa è aperta, e ogni punto può fare la differenza in questa sfida cruciale.

Vincere il girone permetterebbe a Chivu e Tudor di evitare gran parte delle big. E di ritrovarsi un bel tesoretto di milioni.

