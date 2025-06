Non solo oro I ladri rubano pure un’Audi

Un semplice furto si trasforma in un colpo da manuale: non solo oro, ma anche un’auto di lusso sparisce nel nulla. La casa di Mede Lomellina viene svaligiata, lasciando i proprietari senza contanti, gioielli e ora anche con una preziosa Audi A5 rubata. I malviventi sono già lontani al momento del ritrovamento, ma la loro fuga lascia dietro tracce di un crimine studiato nei minimi dettagli. Un enigma da risolvere per le forze dell’ordine, che cercano di fare luce su questo inquietante episodio.

Sono fuggiti a bordo della refurtiva, una costosa Audi A5 rubata dal garage della casa svaligiata anche di contanti e gioielli in oro e argento. I malviventi erano già lontani quando il furto è stato scoperto, lunedì mattina, al rientro dei proprietari che hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo nell’abitazione alla frazione Goido di Mede Lomellina. I padroni di casa erano usciti nel tardo pomeriggio di domenica e forse i ladri li avevano osservati e persino sorvegliati, se si è trattato come pare di un’azione mirata, per essere certi di agire a colpo sicuro e con tutto il tempo di far perdere le loro tracce prima che il furto venisse scoperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non solo oro. I ladri rubano pure un’Audi

