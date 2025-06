Non solo David | Juve tutti gli obiettivi per difesa e centrocampo

Il mercato estivo si infiamma con l’attenzione rivolta non solo a David, ma anche a tutti gli obiettivi per rinforzare difesa e centrocampo. Il nuovo dg Comolli sta orchestrando strategie vincenti per rafforzare la rosa di Igor Tudor, valutando con attenzione ogni dettaglio. Con molte opzioni sul tavolo, il futuro gioca a favore della Juventus: ecco i profili più caldi e le percentuali di acquisto.

Il nuovo dg Comolli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Se per lo svincolato ex Lille serve solo trovare la quadra sulle commissioni per gli agenti, ci sono tante opzioni per quanto riguarda gli altri ruoli. Ecco profili e relative percentuali di acquisto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo David: Juve, tutti gli obiettivi per difesa e centrocampo

In questa notizia si parla di: david - juve - tutti - obiettivi

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Juve, previsti nuovi contatti per #Jadon #Sancho e #Jonathan #David nelle prossime ore. I bianconeri stanno lavorando in maniera concreta per questi due obiettivi di mercato. Vai su Facebook

Translate post?#Juve, previsti nuovi contatti per Jadon #Sancho e Jonathan #David nelle prossime ore. I bianconeri stanno lavorando in maniera concreta per questi due obiettivi di mercato. Vai su X

Non solo David: Juve, tutti gli obiettivi per difesa e centrocampo; Calciomercato Juventus, si avvicina David? Ultime news di oggi; Mercato Juve, David balza in pole. Vlahovic-Milan nodo ingaggio.

Gli obiettivi della Juve - Se per lo svincolato ex Lille serve solo trovare la quadra sulle commissioni per gli agenti, ci sono tante opzioni ... Si legge su gazzetta.it

David-Sancho, la Juve si regala la doppietta - Damien Comolli fa sul serio e punta a far compiere il definitivo salto di qualità all’attacco con due colpi significativi da aggiungere a un reparto che a ... Lo riporta msn.com