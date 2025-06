Non solo Chat Gpt Big tech allenta i divieti per l’uso dell’intelligenza artificiale a scopi militari

Negli ultimi mesi, il confine tra innovazione e strategia militare si sta facendo sempre più sottile. Big tech e intelligenza artificiale, una volta ritenute strumenti puramente civili, ora trovano spazio anche negli scenari di difesa e sicurezza nazionale. Con un accordo da 200 milioni con il Pentagono, Open AI apre nuove frontiere: l’AI non è più solo un assistente virtuale, ma un alleato potente per la sicurezza globale. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il futuro delle guerre e della diplomazia.

Chat GPT al servizio dell’esercito statunitense. Open AI, la società madre del chatbot più popolare del mondo, ha chiuso un accordo da duecento milioni con il Pentagono: metterà a disposizione del governo federale la sua intelligenza artificiale – e, forse ancora più rilevante a fini strategici, il suo ricco know-how in materia. Anche se le linee guida dell’azienda, soltanto fino ad un anno fa, vietavano l’uso della sua tecnologia per “scopi militari e bellici”. Ma poi sono state modificate. E tutte le altre tech ne hanno seguito l’esempio: in tempi di guerra, del resto, le norme etiche sono d’intralcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non solo Chat Gpt, Big tech allenta i divieti per l’uso dell’intelligenza artificiale a scopi militari

In questa notizia si parla di: chat - tech - intelligenza - artificiale

We Make Future, in arrivo a Bologna i maggiori esperti di Tech e Intelligenza Artificiale - Dal 4 al 6 giugno a Bologna si svolge la nuova edizione di “We Make Future”, la prestigiosa fiera internazionale dedicata all’innovazione, all’intelligenza artificiale e alla tecnologia.

Sai quali sono le cose che non devi mai condividere con l’intelligenza artificiale? Ogni giorno carichiamo sui chatbot una mole di dati incredibile... Vai su Facebook

Non tutti vogliono Whatsapp con l’IA. Ma è possibile disattivarla?; ChatGpt down oggi in tutto il mondo, cosa sta succedendo al chatbot di intelligenza artificiale e perché non funziona; Arriva Meta Ai: il tasto su WhatsApp e Instagram con l'intelligenza artificiale (che molti vogliono disattivare).

Il lato oscuro dell’intelligenza artificiale. Come ChatGPT utilizza acqua ed elettricità - Acqua ed energia sono risorse preziose per ChatGPT, ma anche per l'ambiente. Segnala money.it

L’intelligenza artificiale fa male al cervello? Cosa rivela lo studio del Mit e cosa può dirci sull'uso dei chatbot a scuola - Uno studio del MIT suggerisce un significativo declino cognitivo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sul lungo periodo ... Riporta corriere.it