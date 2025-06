Non puoi dirlo Rula Jebreal zittita così in diretta caos totale nello studio della Berlinguer

Un confronto acceso, tra emozioni e passione, ha animato la puntata di “È sempre Cartabianca”, portando lo studio nel caos. Quando Rula Jebreal e Maria Luisa Rossi Hawkins si sono trovate faccia a faccia sul delicato tema della crisi in Iran, il dibattito è diventato infuocato, lasciando il pubblico senza fiato. Tra tensione e coinvolgimento, ci chiediamo: quale sarà il risultato di questo scontro epico?

Un confronto dai toni incandescenti ha infiammato la puntata di “È sempre Cartabianca”, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, durante un segmento dedicato agli ultimi sviluppi della crisi in Iran. A fronteggiarsi in studio sono state due figure ben note al pubblico televisivo: la giornalista e opinionista Rula Jebreal e la corrispondente da New York per Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins. La scintilla è partita dall’analisi del cessate il fuoco annunciato da Donald Trump, che ha messo momentaneamente fine a uno scontro armato ad alta tensione tra Washington e Teheran. Secondo le ricostruzioni, il presidente americano sarebbe riuscito in poche ore a colpire obiettivi strategici iraniani legati all’uranio, destabilizzando così le infrastrutture nucleari della Repubblica islamica e costringendo il regime a fermarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non puoi dirlo”. Rula Jebreal zittita così in diretta, caos totale nello studio della Berlinguer

