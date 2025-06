Non più studenti ostaggio del caso Saranno protagonisti

Non più studenti ostaggio del caso, ma protagonisti del proprio futuro. Con l'apertura delle iscrizioni al nuovo semestre aperto, rivoluzioniamo l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, puntando su competenze reali e valorizzando il talento degli aspiranti professionisti. È il momento di prendersi in mano il proprio percorso e costruire un domani all’altezza delle proprie ambizioni.

Bernini* Si sono aperte lunedì 23 giugno scorso le iscrizioni al semestre aperto con cui rivoluzioniamo l'accesso ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, e Veterinaria. Dopo anni di test a crocette, sostenuti spesso da onerosi corsi di preparazione, saranno le competenze acquisite gli unici elementi di valutazione dei futuri camici bianchi. Non più studenti ostaggio del caso, ma protagonisti del proprio percorso. Persone, non numeri, con aspettative, ambizioni, interessi che è doveroso ascoltare. Merito, non fortuna. Con il semestre aperto si entra subito nell'università.