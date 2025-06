Non esiste un' universalità nel vedere e nel comprendere le cose Così la cultura influenza la mente

Se anche la percezione sembra condivisa, le sfumature culturali che plasmano la nostra mente rivelano come la realtà possa essere soggettiva e influenzata da chi ci circonda. In questo scenario, riscopriremo quanto sia fondamentale approfondire il ruolo della cultura nel modo in cui vediamo e comprendiamo il mondo, sfidando l'idea di un’universalità assoluta e aprendo nuove prospettive sulla percezione umana.

Come facciamo a sapere che ciò che vediamo è reale — o almeno, che lo vediamo come lo vedrebbero tutti gli altri? È una domanda che accompagna la psicologia della percezione da più di un secolo, ma che spesso resta sullo sfondo, elusa da modelli che considerano la visione come un processo automatico, governato da regole biologiche universali. Eppure, uno studio recente mette in discussione proprio questa presunta universalità. Se anche la percezione visiva, che riteniamo tra le più immediate e oggettive, risente dell’ambiente in cui si cresce, allora l’intera costruzione del mondo — che dipende da tutti i sensi, e dalla loro integrazione — potrebbe essere molto meno uniforme di quanto si crede. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Non esiste un'universalità nel vedere e nel comprendere le cose. Così la cultura influenza la mente

In questa notizia si parla di: universalità - esiste - vedere - comprendere

Dove vedere l’Eurovision 2025 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce - L'Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà dal 13 al 17 maggio. Scopri dove seguire l'evento in tv, streaming e radio, insieme agli orari di inizio e fine delle semifinali e della finale.

Il master in Hirudoterapia si propone di formare esperti in grado di comprendere e applicare l’uso terapeutico delle sanguisughe in medicina, una pratica terapeutica che rientra nella medicina integrativa con applicazioni riconosciute in angiologia, chirurgia pl Vai su Facebook

Il #28maggio agli Aperitivi della conoscenza #unipr “Essere pietra, pensare come un fungo. Considerazioni filosofiche per comprendere il non-umano”. ?Alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point @ComuneParma #facciamoconoscenza #aperitiviunipr Vai su X

Il Papa: l’università sia inclusiva, serve lentezza per comprendere e cambiare; Operatori, baristi e rider. Un esercito nei servizi; Perché studiare Sociologia all'università oggi: «Dalle migrazioni alla musica, capire le trasformazioni del mondo».