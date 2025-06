Non è un work-out da performance ma è una ricerca silenziosa di benessere profondo Tutta la verità sull' approccio somatico basato sulla neurolinguistica e sulla capacità del corpo di rigenerarsi inventato da un étoile

Non si tratta di un semplice workout, ma di una ricerca silenziosa di benessere profondo. Un approccio innovativo, basato sulla neurolinguistica e la capacità rigenerativa del corpo, ideato da un’esperta in tecniche somatiche. In un mondo che corre e pretende risultati immediati, questa metodologia invita a fermarsi, respirare e ascoltare il proprio corpo, aprendo le porte a un relax autentico e duraturo. C’è qualcosa di profondamente più affascinante nel riscoprire sé stessi con dolcezza e consapevolezza.

In un'epoca in cui il fitness grida, il corpo pompa e i risultati si desiderano "fast", esiste un metodo che ci invita a fare l'opposto: sdraiarci, chiudere gli occhi, respirare e rotolare, come onde lente del mare. Ebbene sì, se il cross-fit, al contrario di Kate Middleton, non vi aveva mai convinto, è perché siete fatte di ben altra pasta. Più soft, sì, ma anche più amorevole verso voi stesse. C'è qualcosa di profondamente più affascinante nel concetto di rallentare per ringiovanire. Questo metodo suona poetico ma in verità ha un nome, una storia da étoile e una filosofia nuova (anzi, antichissima): si chiama metodo Munz Floor, ed è una piccola rivoluzione.

