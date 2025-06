Non c’è difesa senza produzione L’allarme dei ministri alleati all’Aja

In un contesto di crescente insicurezza globale, l'alleanza euro-atlantica si trova di fronte a una sfida cruciale: rafforzare la difesa senza una strategia chiara e condivisa. Durante il Public Forum della Nato, esperti e politici hanno sottolineato che, anche con aumenti di budget, senza una programmazione solida, il miglioramento rimane irraggiungibile. È tempo di investire non solo di più, ma meglio, per garantire sicurezza e stabilità alle future generazioni.

Il budget può anche aumentare ma, senza una visione e una programmazione chiara, anche il 5% non basterà a rendere l'area euro-atlantica più sicura e pronta a difendersi. Al Public Forum della Nato, il rafforzamento della base industriale alleata è stato al centro di un confronto tra cinque protagonisti del settore della difesa. Rappresentanti politici e istituzionali da diverse parti dell'Alleanza hanno messo sul tavolo le sfide concrete della deterrenza industriale. Dall'urgenza produttiva alla cooperazione tra alleati, fino all'equilibrio tra autonomia strategica e interdipendenza. Produzione, velocità e visione L'Alleanza è di fronte a una sfida quantitativa senza precedenti.

