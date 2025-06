Non abbandonarmi aiutami Filippo Manni chiede aiuto al padre per curarsi

In un momento di profonda sofferenza e confusione, Filippo Manni, il giovane di 21 anni coinvolto in un tragico gesto a Racale, ha rivolto al padre un appello disperato: "Non abbandonarmi, aiutami". Questa richiesta toccante rivela il dramma personale che si cela dietro una vicenda così complessa e dolorosa. La storia di Filippo ci invita a riflettere sulla fragilità mentale e sulla necessità di sostegno, anche nei momenti più bui.

“Non abbandonarmi, aiutami”. Filippo Manni, il 21enne che ha ucciso la madre con un’ascia a Racale (Lecce), ha rivolto al padre Daniele questo appello durante il colloquio in carcere dove il ragazzo si trova dalla sera dello scorso 17 giugno dopo aver ucciso Teresa Sommario solo per averlo rimproverato di non aver salutato al rientro a casa. Davanti al padre il giovane avrebbe avuto un crollo emotivo, lasciandosi andare piĂą volte in un lungo pianto chiedendo di non essere “abbandonato” e di “essere aiutato per curarsi”. Al padre avrebbe chiesto notizie sui funerali della madre, e dello stato di salute delle zie materne e dei fratelli gemelli che ha chiesto di incontrare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non abbandonarmi, aiutami”, Filippo Manni chiede aiuto al padre per “curarsi”

In questa notizia si parla di: abbandonarmi - aiutami - filippo - manni

Ha ucciso la madre, Filippo Manni chiede scusa al padre: «Non abbandonarmi, aiutami». Incontro in carcere - In un momento di grande dolore e riflessione, Filippo Manni, il giovane di Racale coinvolto nell’omicidio della madre, ha chiesto scusa al padre durante un incontro in carcere.

Filippo Manni, il figlio e killer di Teresa Sommario, ora in carcere reo confesso, ha implorato il padre Daniele Manni, durante il colloquio in carcere, dove si trova dal giorno del delitto avvenuto il 17 giugno scorso: «Non abbandonarmi, aiutami», ha detto il killer Vai su Facebook

Translate postUccide la mamma con l'accetta, Filippo Manni al padre: «Non abbandonarmi, aiutami» Vai su X

Uccide la madre con un'accetta, Filippo Manni al padre: Non abbandonarmi, aiutami a curarmi; “Non abbandonarmi, aiutami”, Filippo Manni chiede aiuto al padre per “curarsi”; Racale, uccide la mamma con l'accetta. Filippo Manni incontra il padre in carcere: «Non abbandonarmi, aiutami».

Uccide la madre con un’accetta, Filippo Manni al padre: “Non abbandonarmi, aiutami a curarmi” - Filippo Manni, il 21enne che ha confessato di aver ucciso la madre Teresa Sommario con un colpo d’accetta, durante il colloquio in carcere con il padre ... Secondo fanpage.it

«Papà non abbandonarmi, aiutami»: il ragazzo che ha ucciso la mamma con un'accetta implora il padre - Filippo Manni, il figlio e killer di Teresa Sommario, ora in carcere reo confesso, ha implorato il padre Daniele Manni, durante il colloquio ... Lo riporta msn.com