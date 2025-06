Noi picchiati arrestati e torturati in Egitto durante la marcia verso Gaza

Durante la marcia globale verso Gaza, migliaia di persone provenienti da tutto il mondo si sono unite in Egitto, sfidando rischi e repressioni. Picchiati, arrestati e torturati, questi coraggiosi civili hanno dimostrato un'incredibile determinazione nel tentativo di rompere il blocco e portare sollievo a una popolazione affamata di speranza. La loro lotta è un monito potente: il desiderio di solidarietà supera ogni ostacolo.

Il 13 giugno scorso 32 delegazioni provenienti da tutto il mondo si sono riunite in Egitto per partecipare alla Marcia Globale su Gaza, una mobilitazione civile che ha raccolto al Cairo circa 4mila persone dall’Europa e 3mila da altri Paesi, con l’obiettivo di raggiungere il valico di Rafah – l’unico punto di passaggio tra l’Egitto e la Striscia di Gaza e rompere simbolicamente il blocco israeliano per consentire l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia – da maggio 2024 il passaggio è sotto il controllo dei militari israeliani e da marzo di quest’anno è stato bloccato il transito degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Noi picchiati, arrestati e torturati in Egitto durante la marcia verso Gaza

In questa notizia si parla di: gaza - egitto - marcia - picchiati

Bloccata la Marcia Globale per Gaza, l’Egitto si inchina a Israele e l’Occidente sta a guardare - di eventi evidenzia come, di fronte alle crisi umanitarie, le potenze mondiali preferiscano spesso chiudere gli occhi e inchinarsi a interessi geopolitici.

Blackout totale delle comunicazioni nella Striscia di Gaza Gaza City – 17 giugno 2025 La Striscia di Gaza è completamente isolata dal resto del mondo. Da diverse ore si registra un blackout delle comunicazioni: telefoni cellulari, linee fisse e internet risultano i Vai su Facebook

L'Egitto blocca la Marcia per Gaza. Fermati 35 italiani, 7 già rimpatriati; L'Egitto blocca la Marcia per Gaza. Fermati 35 italiani, 7 già rimpatriati; Noi picchiati, arrestati e torturati in Egitto durante la marcia verso Gaza.

L’Egitto rimpatria gli italiani, ma la Marcia globale per Gaza «non si ferma» - La Global march sarebbe dovuta partire giovedì dal Cairo per arrivare a Rafah domenica, ma rischia di essere risucchiata dalle sabbie mobili della burocrazia. Segnala editorialedomani.it

L’Egitto blocca i partecipanti alla Marcia per Gaza, rimpatriati anche degli italiani - La Marcia globale per Gaza coinvolge migliaia di persone provenienti da diversi Paesi, che in questi giorni stanno convergendo in Egitto per poi marciare ... Da fanpage.it