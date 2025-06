noi dalla parte degli alleati prenderemo decisioni importanti le parole di trump al vertice nato

Oggi, alla vigilia di decisioni cruciali per la sicurezza collettiva, Donald Trump ribadisce l’impegno degli Stati Uniti a sostenere la NATO e i suoi alleati nell’articolo 5. Con parole di fermezza e unità, il presidente americano sottolinea l’importanza di rimanere uniti di fronte alle sfide globali, rafforzando così la posizione dell’Alleanza Atlantica. La scena è pronta per un momento storico che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali.

“La Nato sarà forte. E sull’articolo 5 saremo con i nostri alleati.” Con queste parole, pronunciate accanto al premier olandese Mark Rutte, il presidente americano Donald Trump ha voluto rassicurare pubblicamente gli alleati all’apertura del vertice Nato all’Aia. Il capo della Casa Bianca ha insistito sull’importanza del momento: “ Oggi prenderemo decisioni importanti “, ha detto, lanciando un messaggio di unità e determinazione alla vigilia di incontri decisivi per il futuro dell’Alleanza atlantica. Il programma nucleare iraniano “è andato, per anni” e l’attacco portato ai siti in Iran dagli Usa “ha posto fine alla guerra” tra Israele e Teheran, ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it