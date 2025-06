Nodo di Bologna il ministero | A breve summit con Regione e Comune De Pascale | Pronti a lavorare sul Passante Possibile

Il futuro del nodo di Bologna si avvicina a un passo decisivo: dopo lo stop al Passante di Mezzo, si apre una nuova fase con il progetto ‘Passante Possibile’, voluto dal presidente Emilia-Romagna Michele de Pascale. Un summit tra ministero, regione e comune si svolgerà a breve, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e rilanciare i lavori. La città guarda avanti, pronta a lavorare per un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile.

Bologna, 24 giugno 2025 – Dopo lo stop al Passante di Mezzo si entra nel vivo del nuovo progetto, il cosiddetto ‘Passante Possibile’, come lo definisce il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale. L’incontro tra ministero, Aspi e istituzioni locali e regionali è imminente. Lo conferma il Mit, in una nota: “È nostra intenzione, già nei prossimi giorni, invitare la ministero tutti gli interlocutori istituzionali interessati per risolvere il nodo di Bologna e fare il punto sulla mobilità emiliano-romagnola che da troppi anni attende risposte”. Una convocazione che era stata recentemente sollecitata dal governatore emiliano-romagnolo Michele de Pascale in tandem con il sindaco Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it