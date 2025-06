Nocera Superiore approvate due importanti delibere per la valorizzazione del patrimonio culturale

Nocera Superiore dà un grande passo avanti nella valorizzazione del suo patrimonio culturale, approvando due importanti delibere. Dopo più di vent’anni, si riaccendono i riflettori sull'antica Nuceria: il progetto di scavi e studi al Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici storiche della città. Una collaborazione con l’Università di Salerno promette di svelare nuovi tesori e di rafforzare il legame tra passato e futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo oltre 20 anni, riprendono le ricerche sull’antica Nuceria. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, ha approvato il progetto che prevede una nuova attività di scavi e di studi che interesseranno il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore. Si tratta di una progettualità, inserita nel programma di mandato, che vedrà la collaborazione dell’Università degli Studi di Salerno. Gli scavi saranno anche visitabili durante i lavori. La Giunta Comunale ha anche approvato la manifestazione di interesse per affidare la gestione del Teatro ellenistico romano di Pareti a un’associazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Superiore, approvate due importanti delibere per la valorizzazione del patrimonio culturale

