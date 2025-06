Noa Lang in arte Noano è un rapper di successo Canta anche il suo amore per la maglia numero 10

Noa Lang, conosciuto come Noano, è un talento in ascesa nel panorama musicale e sportivo, con origini olandesi e surinamesi. A soli 26 anni, con un corpo tatuato e una passione per la musica e il calcio, ha dedicato al numero 10 una canzone che riflette il suo amore per lo sport. Sebbene non possa esibirsi a Napoli, il suo talento e la sua passione continuano a conquistare il pubblico. La sua storia è un’ispirazione per tutti gli appassionati di musica e calcio.

Non solo football per Noa Noëll Lang, 26 anni compiuti il 17 giugno, madre olandese e padre surinamese, un tappeto di tatuaggi sul corpo, come scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il suo numero di maglia preferito è il 10 cui ha dedicato anche una canzone. A Napoli non potrà farlo, ovviamente. Noano, rapper, trapper. Scrive il Corriere dello Sport: In principio, nel 2023, il singolo “7K op je feas” gli valse 14 milioni di stream e un disco d’oro. L’esplosione a ottobre 2024 con “Damage”, brano lanciato in collaborazione con il rapper Ronnie Flex che gli ha fatto scalare la classifica olandese di Spotify fino alla vetta, conquistando anche un disco di platino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Noa Lang, in arte Noano, è un rapper di successo. Canta anche il suo amore per la maglia numero 10

In questa notizia si parla di: lang - noano - rapper - maglia

Chi è Odumodublvck, il rapper con la maglia della Juventus nella foto con Osimhen - Scopriamo insieme chi si nasconde dietro il nome di Odumodublvck, il rapper nigeriano che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus.

Gol e dischi d’oro: Napoli, tutte le curiosità su Lang; Noa Lang, chi è l'esterno che piace al Napoli di Conte: età, il doppio ruolo, il carattere infuocato, la carri.

Savage 21 Juve, il rapper indossa la maglia BIANCONERA! - Juventus News 24 - La foto è virale sui social In queste ore, sui social è diventata virale la foto del noto rapper Savage 21 ... Si legge su juventusnews24.com

Clementino, rapper a Dubai con la maglia di Osimhen: è la cosa più rap - Il rapper napoletano ha pubblicato sui suoi profili social alcune foto e storie dagli Emirati Arabi in cui indossa la maglia ... corrieredelmezzogiorno.corriere.it scrive