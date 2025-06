Noa Lang il Psg vuole 30 milioni più 5 Il Napoli per ora è fermo a 30 Fabrizio Romano

Oggi il Napoli ha intensificato le trattative con il PSV Eindovhen per portare Noa Lang in azzurro, cercando di limare le differenze sul prezzo del cartellino, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Mentre tra la società e l’attaccante l’accordo è già stato trovato, la vera sfida resta quella di convincere i olandesi a cedere. La trattativa si fa sempre più concreta e il futuro di Lang nel Napoli sembra sempre più vicino.

Fabrizio Romano ha rilasciato ulteriori novità sul possibile approdo di Noa Lang al Napoli. Proprio quest’oggi è andato in scena un incontro tra il club azzurro e il Psv Eindovhen. Si discute sul prezzo del cartellino, mentre tra i partenopei e l’attaccante l’accordo è stato trovato da tempo. A seguire quanto scritto poco fa dal giornalista sul proprio account su “X”. Psv Eindovhen e Napoli trattano per Noa Lang: le ultime. “Oggi il Napoli ha incontrato direttamente il Psv Eindhoven per l’operazione Noa Lang, ma la proposta ufficiale è ancora in fase di discussione. Parte fissa di 25 milioni più 5 milioni di bonus sul tavolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Noa Lang, il Psg vuole 30 milioni più 5. Il Napoli per ora è fermo a 30 (Fabrizio Romano)

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

