No al dissalatore nell' area dell' ex centrale dell' Enel appello di Ida Carmina M5s al prefetto

Movimento 5 Stelle e ex sindaca di Porto Empedocle, lancia un forte appello al prefetto contro la proposta di dissalatore nell'area dell'ex centrale Enel. La sua voce si unisce a quella di chi difende il patrimonio naturale e il futuro della comunit√†, sottolineando come ogni intervento che possa compromettere ambiente e salute debba essere attentamente valutato. La lotta per la tutela del territorio continua, perch√© √® nostro dovere preservare il bene pi√Ļ prezioso: il mare.

"Da cittadina di Porto Empedocle, da gi√† sindaca che ha cercato con ogni mezzo di tutelare e valorizzare questo territorio, non posso restare in silenzio mentre la nostra costa, il nostro mare, la nostra comunit√† vengono continuamente messi a rischio". Con queste parole, Ida Carmina, deputata del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

