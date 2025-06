No al cane Gennarino di Affari Tuoi Rita Dalla Chiesa contro la Rai La nota | Costringere gli animali a fare inchini o abbaiare a comando è snaturante messaggio diseducativo

Il caso di Gennarino, il cane di Affari Tuoi, solleva un acceso dibattito sull’etica dell’intrattenimento televisivo. Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e attenta al benessere animale, denuncia con fermezza le pratiche diseducative e sfruttatrici che coinvolgono gli animali, costretti a comportamenti innaturali come inchini e abbaiare a comando. È ora di riflettere: il rispetto per gli esseri viventi deve prevalere sulla spettacolarità a ogni costo.

Ad Affari Tuoi si chiama Gennarino, nella vita reale Seven. Stiamo parlando del jack russel che è diventato un fido compare di Stefano De Martino. Il cane ha partecipato a spot e fiction ma Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile del Dipartimento benessere animale, non ci sta: “Desta disappunto assistere all’utilizzo di animali chiaramente addestrati nei programmi del servizio pubblico, come sta accadendo su Rai 1 nella trasmissione ‘Affari tuoi’. Si tratta di una modalità superata, fra l’altro contraria alla crescente sensibilità culturale sul tema del benessere animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “No al cane Gennarino di Affari Tuoi”, Rita Dalla Chiesa contro la Rai. La nota: “Costringere gli animali a fare inchini o abbaiare a comando è snaturante, messaggio diseducativo”

Il cane Gennarino di Affari Tuoi: quanti anni ha e chi l'ha voluto in trasmissione, parla il suo istruttore cinofilo - Il cane Gennarino di Affari tuoi, conosciuto anche come Seven, ha ormai conquistato il cuore del pubblico.

