No a San Siro non voglio fare Lady Gaga con le ballerine e i fuochi faccio il rap Fare un figlio? I colleghi li esibiscono come un disco | parla Fabri Fibra

Fabri Fibra, tra polemiche e riflessioni, si conferma come un artista autentico e diretto. Nelle sue parole, emerge la volontà di restare fedele a sé stesso, senza lasciarsi condizionare da aspettative o pressioni esterne. La sua sincerità e il coraggio di affrontare temi complessi lo rendono un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Ed è proprio questa sua autenticità che lo rende unico e inconfondibile nel suo mondo.

Dopo le polemiche sulle parole della canzone "Karma Ok" (tratto dall'ultimo disco "Mentre Los Angeles brucia") in cui aveva citato la morte di Liam Payne, Fabri Fibra nella stessa intervista a "Deejay Chiama Italia" ha toccato anche altri argomenti, che sono stati spunti di riflessione. "Io scrivo, faccio il disco, lo butto fuori e quando mi dicono devi andare a suonare vado. – ha affermato – Non sono quell'artista che sta dietro a tutto ed è interessato al mercato. Io non mi occupo di questo. Sai qual è il doping dell'industria? Io ho fatto più di 20 date di festival per due estati consecutive con migliaia di persone, che sono qualcosa.

