Niente ingresso negli Usa per un turista norvegese | Hanno trovato un meme su JD Vance nel mio telefono

In un mondo sempre più connesso, anche un semplice meme può trasformarsi in un ostacolo insormontabile. La storia di Mads Mikkelsen, turista norvegese di 21 anni, che ha visto negarsi l’ingresso negli Stati Uniti per aver salvato un’immagine su J.D. Vance, mette in luce le tensioni tra libertà di espressione e misure di sicurezza. Una vicenda che invita a riflettere sulle sfide di un mondo globalizzato e digitale.

A un turista norvegese di 21 anni è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. Il motivo? Avrebbe salvato sul telefono un meme sul vicepresidente americano J.D. Vance. A raccontare la storia è lo stesso turista ventunenne, Mads Mikkelsen, che ha ripercorso l’accaduto parlando con il quotidiano norvegese Nordlys e denunciando di essere stato vittima di «molestie» e «abuso di potere». Gli agenti della Custom and Borders Protection, che si occupano della sicurezza delle frontiere, avrebbero bloccato il giovane norvegese all’aeroporto di Newark, dove si stava imbarcando per un volo diretto ad Austin, in Texas. 🔗 Leggi su Open.online

