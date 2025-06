Niente esenzione Irpef per le borse di studio post-laurea | la novità del decreto scuola che preoccupa i ricercatori

Una recente modifica al decreto PNRR-scuola sta scuotendo il mondo della ricerca post-laurea: le borse di studio, un tempo esentasse, ora vengono tassate, generando preoccupazione tra ricercatori e accademici. Questa novità , inserita nella revisione della legge Gelmini del 2010, rischia di influenzare il futuro delle attività di ricerca in Italia. Ma cosa cambierà concretamente? E quali sono le implicazioni per i ricercatori? Scopriamolo insieme.

A partire dal 7 giugno scorso, le borse di studio per attività di ricerca post-laurea sono tassate. Lo prevede una modifica inserita nel cosiddetto decreto Pnrr-scuola, che ha tolto l’esenzione Irpef e l’irrilevanza ai fini Irap. Il decreto in questione, scrive il Corriere, modifica la legge Gelmini del 2010, che introdusse due nuove figure: incarichi post doc e incarichi di ricerca. Entrambi continueranno a beneficiare dell’esenzione Irpef, ma lo stesso non accadrà più le borse già assegnate che non rientrano in queste due fattispecie. Chi sarà colpito dalla mancata esenzione Irpef delle borse di studio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: decreto - esenzione - irpef - borse

Translate postConversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025 Legge 19 giugno 2025, n. 86 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/43898/… Vai su X

>> AGENDA NORMATIVA In G.U. la L. 82/2025 sui reati contro gli animali. Il decreto sugli acconti Irpef 2025 è legge, mentre arriva il primo ok al decreto sulla responsabilità erariale e al ddl sulla riforma delle esecuzioni immobiliari, che modifica il codice di pro Vai su Facebook

Niente esenzione Irpef per le borse di studio post-laurea: la novità del decreto scuola che preoccupa i ricercatori; Le Borse di studio post laurea ora sono tassate: da giugno non c'è più l'esenzione Irpef; Le borse di studio post laurea ora sono tassate.

Le Borse di studio post laurea ora sono tassate: da giugno non c’è più l’esenzione Irpef - Dal 7 giugno non c’è più l’esenzione dalla tassazione per effetto del decreto Pnrr- msn.com scrive

Niente esenzione Irpef per le borse di studio post-laurea: la novità del decreto scuola che preoccupa i ricercatori - Il ministero dell'Università rassicura: le borse già assegnate non sono a rischio tassazione, l'obiettivo è incentivare contratti con più tutele L'articolo Niente esenzione Irpef per le borse di studi ... Lo riporta msn.com