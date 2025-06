Niente educazione sessuale a scuola senza il consenso scritto dei genitori | il ddl Valditara scatena le opposizioni

La proposta di legge di Giuseppe Valditara sta suscitando un acceso dibattito: l’educazione sessuale nelle scuole potrebbe diventare opzionale, richiedendo il consenso scritto dei genitori. Un provvedimento che mette in discussione il ruolo dell’insegnamento e apre nuove questioni sulla libertà didattica e sui diritti dei ragazzi. La sfida è trovare un equilibrio tra rispetto delle famiglie e un’educazione completa. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta?

L' educazione sessuale nelle scuole rischia di diventare opzionale, come l'insegnamento della religione cattolica: nessun docente potrà più parlarne liberamente in classe. Lo prevede un disegno di legge d'iniziativa del ministro leghista dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che obbliga gli istituti a chiedere il consenso informato preventivo in forma scritta alle famiglie per svolgere attività extracurricolari o ampliamenti dell'offerta formativa su temi attinenti all'ambito sessuale. Attività che invece saranno tassativamente escluse alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Il testo – di soli tre articoli – è già incardinato in Commissione alla Camera e sembra destinato a diventare l'ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, ma anche a dividere il mondo della scuola.