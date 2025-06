Niente costi extra per il bagaglio a mano in aereo | la svolta del Parlamento Europeo La rabbia delle low cost | I prezzi saliranno per tutti caos garantito nelle cappelliere

Una svolta storica per i viaggiatori europei: niente più costi extra per il bagaglio a mano! La recente decisione del Parlamento Europeo potrebbe rivoluzionare il modo di volare, suscitando reazioni contrastanti tra compagnie low cost e consumatori. Con questa proposta, si prospetta un viaggio più trasparente e conveniente, ma attenzione: il caos nelle cappelliere potrebbe essere dietro l'angolo. Un passo importante che promette di cambiare le regole del gioco.

Un voto che potrebbe segnare una svolta per milioni di viaggiatori in Europa. La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato ieri, martedì 24 giugno, un pacchetto d i modifiche alle regole sui diritti dei passeggeri che contiene una misura simbolo, attesa e discussa da anni: la fine dell’extra costo per il bagaglio a mano. La proposta, se diventerà legge, obbligherà tutte le compagnie aeree a includere nella tariffa base del biglietto il trasporto di un piccolo trolley ( di dimensioni standard), oltre a un oggetto personale come uno zaino o una borsetta. “Il Parlamento fissa un principio semplice ma fondamentale”, ha dichiarato l’eurodeputato del Pd e relatore del pacchetto, Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it