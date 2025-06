Nico Williams il Bilbao pronto alla battaglia legale col Barcellona | non possono permetterselo

L'Athletic Bilbao si prepara a una battaglia legale con il Barcellona per Nico Williams, al centro di un'aspra disputa che potrebbe rivoluzionare il calciomercato. Determinata a difendere i propri talenti, la società basca è pronta a revisionare tutte le operazioni finanziarie del club catalano per impedire la cessione. Una mossa che testimonia quanto l’affetto e l’ambizione siano forti nel cuore del Bilbao. La tensione tra i due club sta salendo: cosa succederà ora?

L’Athletic Bilbao – pur di non perdere Nico Williams, dato in orbita Barcellona – è pronto a revisionare tutte le operazioni finanziare del club catalano. È l’indiscrezione lanciata da Cadena Ser e riportata da Mundo Deportivo. L’Athletic Bilabo non vuole cedere Nico Williams al Barcellona: la clamorosa decisione. “L’Athletic Club ha fatto un passo avanti nella lotta per il futuro di Nico Williams. Secondo Radio Bilbao di Cadena Ser, il presidente del club Jon Uriarte e il direttore generale Jon Berasategui saranno a Madrid questo martedì per una questione relativa alla Liga. E approfitteranno della loro visita per informare sia la Federazione calcistica spagnola che la stessa Liga della loro intenzione di sottoporre a revisione tutte le operazioni finanziarie del Barcellona” “La preoccupazione del club biancorosso ruota attorno al possibile ingaggio di Nico Williams da parte del Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it