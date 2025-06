Nico Acampora di PizzAut tra i 25 chef più influenti d’Italia secondo Forbes

Tra i 25 chef più influenti d’Italia secondo Forbes Italia, spicca il nome di Nico Acampora, fondatore di PizzAut. Durante la serata di celebrazione, Acampora ha condiviso con entusiasmo questa conquista, sottolineando quanto sia sorprendente e motivante ricevere un riconoscimento così significativo. "Questa sera sono... un esempio di come passione e impegno possano aprire nuove strade", ha scritto in un post su Facebook, lasciando tutti ispirati.

Tra i riflettori di Forbes Italia, che ieri sera 23 giugno ha celebrato i 25 top Chef più influenti del Paese, è apparso il nome di Nico Acampora, il fondatore di PizzAut. "Sembra incredibile, ma forse lo è", ha scritto Acampora in un post sulla pagina Facebook di PizzAut: "Questa sera sono.

Tra i 25 top chef italiani secondo Forbes c'è anche un brianzolo; Nico Acompora e PizzAut: L’inclusione sociale a cinque stelle; Antonino Cannavacciuolo è lo chef più influente d'Italia secondo la classifica di Forbes Italia.

