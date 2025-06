Nicastro Sviluppo Lavoro Italia | Con ‘C’è Posto Per Te’ portiamo il lavoro a chi lo cerca

Sei alla ricerca di un’opportunità concreta? Con Nicastro Sviluppo Lavoro Italia, portiamo il lavoro direttamente a chi lo cerca, coinvolgendo giovani, donne e disoccupati in un percorso di crescita e inserimento professionale. Attraverso il progetto “C’è Posto per Te”, creiamo connessioni tra le persone e il mondo delle imprese, offrendo strumenti, formazione e accompagnamento personalizzato. Perché crediamo che il lavoro sia un diritto, e noi siamo qui per renderlo reale.

(Agenzia Vista) L’Aquila, 25 giugno 2025 «Con ‘C’è Posto per Te’ noi andiamo dalle persone, dai lavoratori, dai giovani, dalle donne, dai disoccupati, per portare loro occasioni, strumenti, conoscenza delle opportunità che esistono e che insistono. Ma anche una relazione diretta col mondo produttivo, col mondo delle imprese, perché li prepariamo, li accompagniamo a sostenere i colloqui di lavoro, li preselezioniamo per le esigenze, le opportunità occupazionali che le imprese ci consegnano prima di queste iniziative e poi li mettiamo in relazione, li facciamo entrare in contatto direttamente con le imprese e sostengono i colloqui» così Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, a margine della tappa nel capoluogo abruzzese della campagna ‘C’è Posto per Te’. 🔗 Leggi su Open.online

