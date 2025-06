New York sorpresa alle primarie dem | vince il 33enne Zohran Mamdani

In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, 33 anni, ha conquistato il titolo battendo l'ex governatore Andrew Cuomo. Un outsider della sinistra progressista, fino a poco tempo fa pressoché sconosciuto, ha saputo emergere con forza tra i favoriti. Con questa vittoria inaspettata, Mamdani si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della città , promettendo di rappresentare le speranze di una generazione crescente. Sarà il sindaco...

Zohran Mamdani ha vinto le primarie del partito democratico per la carica di sindaco di New York, superando a sorpresa Andrew Cuomo. Esponente della sinistra progressista e pressoché sconosciuto all'inizio della corsa elettorale, ha ottenuto un ampio vantaggio sull'ex governatore, che ha riconosciuto la sconfitta e dichiarato: «Stasera è la sua serata. Se l'è meritata. Ha vinto». Mamdani ha affermato davanti ai suoi sostenitori: «Sarò il sindaco di tutti i newyorkesi, sia che abbiate votato per me, per il governatore Cuomo, o che vi sentiate troppo disillusi da un sistema politico ormai da tempo in crisi per andare a votare».

