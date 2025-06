New York Mamdani batte Cuomo alle primarie dem | alla destra si risponde con coerenza non coi compromessi

A New York, il cambiamento si presenta sotto forma di un giovane socialista che sconfigge un veterano della politica. Zohran Kwame Mamdani, con la sua vittoria alle primarie dem, incarna una svolta epocale contro le logiche del compromesso e della conservazione. Una lezione chiara: nella politica, come nella vita, i valori autentici e la coerenza alla fine prevalgono, riscrivendo le regole del gioco e indicando la direzione futura.

Se vogliamo capire dove sta andando il vento della Storia, guardiamo a New York. Martedì notte Zohran Kwame Mamdani, 33 anni, figlio della diaspora africana e militante socialista, ha travolto nientemeno che Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per la carica di sindaco. Bombe mediatiche, super-Pac da 25 milioni di dollari, endorsement di mezzo establishment: nulla è bastato al vecchio governatore per arginare una marea di giovani, lavoratori precari, donne e comunità razzializzate che hanno scelto un programma radicale su casa, trasporti gratuiti e tassazione dei big del real estate. Perché Mamdani? Perché ha parlato la lingua della vita quotidiana: affitti insostenibili, salario che non copre più il costo di un MetroCard, asili nido pubblici per chi non arriva a fine mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - New York, Mamdani batte Cuomo alle primarie dem: alla destra si risponde con coerenza, non coi compromessi

In questa notizia si parla di: newyork - mamdani - cuomo - primarie

Translate postIl 33enne (!) Zohran Mamdani, socialista, è in testa alle primarie democratiche per diventare sindaco di New York. A sorpresa l'ex governatore Andrew Cuomo è dietro. Ma lo spoglio potrà essere lungo. #NewYorkCity @RSIInfo_ https://nytimes.c Vai su X

NEW YORK TIMES CONTRO MAMDANI NELLE PRIMARIE DEM PER IL SINDACO Il comitato editoriale del Times rompe la neutralità e invita esplicitamente a non votare il deputato statale, in una competizione dominata da Mamdani e Andrew Cuomo Vai su Facebook

Il socialista Mamdani batte il favorito Cuomo alle primarie democratiche di New York; New York, Mamdani batte Cuomo alle primarie dem: alla destra si risponde con coerenza, non coi compromessi; Mamdani vince le primarie per la carica di sindaco di New York.

Usa, Zohran Mamdani conquista le primarie Dem a New York - (askanews) – Zohran Mamdani, 33 anni, deputato statale del Queens e figlio della regista indo- Segnala askanews.it

Chi è Zohran Mamdani, ha battuto Cuomo alle primarie dem per New York - Musulmano, socialista, trionfa a sorpresa battendo l'ex governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche per il ... Si legge su libero.it