Netanyahu la guerra per poter sopravvivere Da Gaza al Libano fino all’Iran | la strategia del premier per salvare la poltrona

Se si crede alla provvidenza, tutto diventa strategia: Netanyahu, in bilico tra minacce di guerra e ambizioni di sopravvivenza politica, si aggrappa ai simboli sacri e alle alleanze internazionali per consolidare il suo potere e garantire un futuro incerto. La sua posta in gioco va oltre i confini israeliani, navigando tra alleanze e nemici, in un gioco di potere che potrebbe riscrivere le sorti della regione.

La mano appoggiata sul Muro del Pianto, indosso i colori d' Israele, lo Stato che ha promesso di proteggere fino alla morte ma che gli serve per proteggere se stesso dai guai giudiziari interni e internazionali. Benjamin Netanyahu, di fronte alle pietre sacre della religione ebraica, giura che i suoi pensieri, le sue preghiere, sono tutti per la "salute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ". Perché se si crede alla provvidenza, l'elezione del tycoon ne è stata per lui la più fulgida dimostrazione: in calo di consensi, con le inchieste giudiziarie che non gli danno tregua, con l'onta del non essere riuscito a impedire il massacro di Hamas del 7 ottobre 2023 e raggiunto anche da un mandato d'arresto internazionale, l'arrivo del nuovo inquilino alla Casa Bianca ha rappresentato per il leader del Likud un'ancora di salvezza.

Netanyahu messo alle corde minaccia la guerra infinita - Negli ultimi giorni, la situazione in Israele si è fatta tesa e complessa, con Netanyahu in difficoltà .

