Nessuno mi può giudicare | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, su Rai 1 alle 21:30, non perdete "Nessuno mi può giudicare", il film del 2011 diretto da Massimiliano Bruno con un cast stellare comprendente Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo. Una commedia brillante che affronta temi di superficialità, pregiudizi e riscatto personale, coinvolgendo lo spettatore in una storia ricca di humor e emozioni. Scopriamo insieme tutte le curiosità, trama e dettagli su come vederlo al meglio.

Alice ha 33 anni, un marito imprenditore, e un figlio di 9 anni, Filippo. Donna superficiale, antipatica e razzista, vive in una lussuosa villa a Roma nord che gestisce con tre domestici extracomunitari. La sua vita pare un sogno ma in breve si rivela l'esatto contrario: il marito Pietro, imprenditore nel ramo dei sanitari, muore improvvisamente in un incidente stradale e il suo avvocato le riferisce che l'uomo l'ha lasciata piena di debiti.

