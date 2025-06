Nessun costo per la riparazione delle carrozzine | è un diritto non un favore Schillaci | Le regole esistono e vanno applicate

In Italia, il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è sancito dalla legge: le riparazioni delle carrozzine elettriche devono essere gratuite. È un obbligo chiaro e inequivocabile, non un favore occasionale. Schillaci sottolinea: “Le regole esistono e vanno applicate”. È arrivata l’ora che questo diritto venga rispettato pienamente, garantendo a tutti la libertà di muoversi senza barriere e senza costi aggiuntivi.

La legge parla chiaro: le riparazioni delle carrozzine elettriche devono essere garantite senza alcun costo per le persone con disabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

