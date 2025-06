Nepi vandali distruggono il totem di Via Matteotti | è già il secondo caso in città

Nepi si trova di nuovo sotto shock: vandali hanno distrutto il totem di via Matteotti 232, segnando il secondo episodio in città. La Pro Loco denuncia con preoccupazione, sottolineando l'importanza di preservare i simboli che arricchiscono il nostro patrimonio. Questa volta, grazie alle telecamere della banca, gli autori del gesto sono stati immortalati. La comunità si attiva per tutelare la propria storia e cultura, perché episodi come questi non devono più ripetersi.

“Forse le informazioni che diamo non a tutti piacciono. Questo è il secondo totem che viene rotto dopo quello posizionato al piazzale della Bottata solo che questa volta ci sono le telecamere della banca che hanno ripreso la scena”. È con queste parole che la Pro Loco di Nepi ha denunciato via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nepi, vandali distruggono il totem di Via Matteotti: è già il secondo caso in città

