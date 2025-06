Nell' ospedale ci sarà un centro per trapianti di cellule staminali | il bel gesto della banca per sostenerlo

Un passo importante verso il futuro della medicina a Ravenna: presto aprirà il nuovo centro per trapianti allogenici, un grande traguardo reso possibile grazie al generoso sostegno della banca. Questo innovativo hub offrirà ai pazienti affetti da leucemia la possibilità di ricevere cure efficaci senza dover affrontare lunghi trasferimenti e separazioni familiari. Un esempio di come la solidarietà possa trasformare la vita di chi combatte contro le malattie del sangue.

Nei prossimi mesi verrà inaugurato all’ospedale di Ravenna il centro per trapianti allogenici, che consentirà ai pazienti ammalati di leucemia e in attesa di trapianto di cellule staminali di potersi sottoporre a intervento senza più doversi trasferire per settimane intere, insieme ai familiari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it