Nell' Aretino un progetto sperimentale per creare una zona libera dalla zanzara tigre

La zanzara tigre, un insetto insidioso e diffuso, rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica. Nell’aretino, un innovativo progetto sperimentale coinvolge ASL Toscana Sud Est, il Comune di Cortona, scuole, associazioni e cittadini in un’alleanza dedicata alla prevenzione e al controllo di questa fastidiosa presenza. Questo piano integrato mira a ridurre il rischio di arbovirosi e a sensibilizzare la comunità : un passo decisivo verso un territorio più sicuro e consapevole.

La creazione di un'alleanza tra Asl Toscana Sud Est, Comune di Cortona, associazioni, scuole e cittadini dà il via ad un progetto di informazione e azione per la prevenzione e il controllo di alcune arbovirosi, malattie virali trasmesse dalla zanzara Aedes Albopictus, meglio conosciuta come. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it