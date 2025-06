Nella pausa dal lavoro si toglie la vita a 35 anni | tragedia in Irpinia

Una tragedia sconvolgente scuote Sperone, in Irpinia, dove un giovane di soli 35 anni ha scelto di togliersi la vita durante una pausa dal lavoro. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante parlare di salute mentale e supporto, anche nelle giornate più ordinarie. La vita può essere fragile e imprevedibile: non sottovalutiamo mai il valore di un gesto di ascolto e comprensione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sperone (AV). Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Avella (AV) sono intervenuti in via Lagnitiello per il suicidio di un 35enne di origine colombiane presso un’azienda agricola del posto. L’uomo, durante la pausa pranzo dalle attivitĂ lavorative, si è impiccato in un deposito. Dopo l’intervento del medico legale, l’Autorita’ Giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nella pausa dal lavoro si toglie la vita a 35 anni: tragedia in Irpinia

