Nella morsa del caldo | Dieci giorni da record Ecco come superarli

Nella morsa del caldo, Ferrara si prepara a vivere dieci giorni record di afa e temperature estreme. L’anticiclone africano sta portando picchi di 40° all’ombra, sfidando la resistenza di tutta Italia. Ma come affrontare questa ondata di calore senza soccombere? Scopri i migliori consigli pratici e strategie per superare questa fase cruciale e tornare a respirare con sollievo. Ecco come resistere ai giorni più caldi dell’anno.

di Mario Tosatti Il grande caldo fa tappa su tutto il territorio nazionale, con Ferrara tra le città più roventi. L’ anticiclone africano, che è in espansione su buone parte dell’Europa, in Italia porterà un picco del caldo giovedì, con la città più calda non al Sud o al Centro, ma in Pianura Padana. È Ferrara a primeggiare con 40° all’ombra. Le alte temperature di per sé saranno quelle a creare malessere, ma soprattutto l’afa. Proprio in Pianura Padana, infatti, è previsto il valore più alto, da oggi fino a venerdì. "Vivremo un lunghissimo periodo estremo – spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nella morsa del caldo: "Dieci giorni da record". Ecco come superarli

