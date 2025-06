Nel primo trimestre aumenta il credito al consumo +5,9%

Nel primo trimestre del 2025, il credito al consumo continua a tracciare un percorso di crescita, con un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente. Prestiti personali e cessione del quinto dominano la scena, trainando questa ripresa promettente. Ma non solo: anche i mutui mostrano segnali di rafforzamento, confermando un mercato sempre più dinamico e in evoluzione. Scopriamo insieme le tendenze che stanno plasmando il settore finanziario italiano.

Dopo l'incremento registrato nel 2024, le erogazioni di credito al consumo crescono anche nel primo trimestre dell'anno, con un aumento del 5,9%, sostenute in particolare dai prestiti personali (+12,6%) e dalla buona performance della cessione del quinto (+7,6%). Lo rileva la 58esima edizione dell'Osservatorio credito al dettaglio Assofin-Crif-Prometeia. Secondo la ricerca, nei primi tre mesi del 2025 accelerano anche i flussi di mutui immobiliari alle famiglie (+50,2%), con la decisa ripresa delle erogazioni di mutui per acquisto abitazione (+46,9%) e la nuova impennata delle surroghe (+107,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel primo trimestre aumenta il credito al consumo, +5,9%

In questa notizia si parla di: credito - primo - trimestre - consumo

Ferragamo, ricavi -2,6% nel primo trimestre 2025, male l'Asia - Firenze, 15 maggio 2025 - Salvatore Ferragamo registra ricavi totali di 221 milioni di euro nel primo trimestre, evidenziando un lieve calo del -1% a tassi di cambio costanti.

Nel primo trimestre aumenta il credito al consumo, +5,9%; Più credito alle famiglie italiane: nel primo trimestre è boom (+50,2%) di mutui casa. Che spinge le compravendite (+11,2%); Credito al consumo in ripresa: +13,2% per i prestiti personali, Gen Z in crescita del 25%.

Nel primo trimestre aumenta il credito al consumo, +5,9% - Dopo l'incremento registrato nel 2024, le erogazioni di credito al consumo crescono anche nel primo trimestre dell'anno, con un aumento del 5,9%, sostenute in particolare dai prestiti personali (+12,6 ... Come scrive ansa.it

Più credito alle famiglie italiane: nel primo trimestre è boom (+50,2%) di mutui casa. Che spinge le compravendite (+11,2%) - Anche nel primo trimestre 2025 il credito al consumo delle famiglie italiane conferma la buona crescita del 2024, sostenuto dall’incremento a doppia cifra dei prestiti personali e dalla ripresa della ... Scrive milanofinanza.it