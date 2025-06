Nel mirino commercianti e sindaco | condannato a 5 anni per estorsione

Nel cuore di Melissano, una vicenda che scuote la comunità: il sindaco Alessandro Conte, condannato a cinque anni per estorsione, si era ritrovato nel mirino di un'indagine che coinvolgeva anche commercianti locali. La sua coraggiosa denuncia ha svelato un retroscena oscuro, portando alla luce un crimine che mina la fiducia nel nostro tessuto sociale. Ora, l'intera cittadinanza si interroga sulle implicazioni di questa vicenda e sul cammino verso la giustizia.

MELISSANO - Nel suo mirino per estorcere denaro, non solo diversi commercianti del paese, ma anche il primo cittadino Alessandro Conte. È stato però proprio quest'ultimo, con la sua ferma denuncia all'autorità giudiziaria, a far scattare le indagini che hanno portato alla condanna a 5 anni di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it