Nel giorno del mio compleanno, l'auspicato cambio di regime in Iran, il lieto fine di una civiltà trimillenaria.

Nel giorno del mio compleanno, mentre sognavo un cambio di regime in Iran e il lieto fine di una civiltà trentamillenaria, mi sono immerso nella scrittura di un romanzo di fantascienza distopica. Tra realtà e semplificazione, scopro come la propaganda riscriva la verità per manipolare le menti, rendendo ancora più urgente distinguere il vero dal falso. È questa lotta tra verità e mistificazione che ci invita a riflettere sul nostro presente e sul futuro che ci attende.

Scrivo un romanzo di fantascienza distopica, regolarmente superato in distopia dagli accadimenti quotidiani Esiste la realtà e poi esiste la semplificazione, la mistificazione ad uso di tutti coloro che non hanno gli strumenti per comprendere. La propaganda, da sempre, non fa che riscrivere l.

