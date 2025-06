Nel cuore del Salento con il cuore

Nel suggestivo cuore del Salento, tra paesaggi che incantano e scorci da sogno, nasce "La foto del giorno" di LeccePrima. Un'occasione unica per condividere con i nostri lettori immagini che catturano l’essenza di questa meravigliosa terra. La fotografia di oggi, il laghetto della cava di Bauxite immortalato dalla talentuosa Natalina Sabella, ne è un perfetto esempio. Continua a inviarci le tue scoperte: il bello del Salento merita di essere raccontato ogni giorno.

OTRANTO - Il laghetto della dismessa cava di Bauxite, fotografato dalla nostra lettrice Natalina Sabella. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Nel cuore del Salento con il cuore

