nel centenario del palio del golfo la regata fiorillo celebra il mare

Nel cuore della Spezia, il mare si anima di storie e tradizioni che attraversano il tempo. Con il centenario del Palio del Golfo, la Regata Fiorillo si erge a simbolo di passione e memoria, celebrando un patrimonio che unisce generazioni. La 58ª edizione è più di una competizione: è un inno alla resilienza e all’amore per il mare. Un evento imperdibile che rende omaggio a chi ha fatto della vela un’arte di vita.

La Spezia, 25 giugno 2025 — Nell’ambito delle celebrazioni per il 100° anniversario del Palio del Golfo della Spezia, la Regata Fiorillo, parte integrante della Golfo dei Poeti Sailing Week, si è distinta per intensitĂ emotiva e significato, rendendo omaggio al mare e all’eroismo del comandante Michele Fiorillo, a cui è intitolata. Giunta alla sua 58ÂŞ edizione, la regata rievoca ogni anno il sacrificio del comandante Fiorillo, scomparso nel 1966 durante un atto di soccorso in mare. Per il coraggio dimostrato, gli fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor di Marina. Il percorso della regata collega simbolicamente La Spezia a Marina di Carrara, luoghi cari alla sua memoria e alla tradizione velica ligure. 🔗 Leggi su Lanazione.it