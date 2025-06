Negrita in tour nei teatri a novembre la tappa a Palermo | concerto al Golden

I Negrita tornano sui palchi italiani con il loro coinvolgente “Canzoni per anni spietati tour in teatri 2025”, portando energia e musica dal vivo nei teatri più affascinanti. Il 9 novembre, Palermo sarà protagonista di questa emozionante tappa al Golden, un'opportunità imperdibile per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco e rivivere la loro storica carriera in una cornice intima e vibrante. Non perdere questa incredibile occasione di vivere la musica dei Negrita!

Negrita in tour: il 17 dicembre al Politeama Rossetti la tappa triestina del nuovo viaggio nei “tempi spietati”; Canzoni per anni spietati tour, Negrita in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; Nuovo album e nuovo tour per i Negrita: il concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

