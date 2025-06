Negozio di grissini svaligiato a Cambiano messaggio sarcastico ai ladri | Vi capiamo sono troppo buoni

Il Grissinificio Feyles di Cambiano, vittima di un furto notturno tra il 23 e il 24 giugno 2025, sceglie di rispondere con ironia e sarcasmo. Mentre i ladri svaligiavano i locali, il negozio si prende gioco di loro con un messaggio che fa riflettere e sorridere: “Vi capiamo, sono troppo buoni”. Perché a volte, la miglior difesa è una risata.

